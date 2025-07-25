Израиль и Сирия провели переговоры на высоком уровне впервые за 25 лет

Израиль и Сирия провели первые за четверть века переговоры на высоком уровне. Как сообщает портал Axios, встреча состоялась в Париже при посредничестве специального представителя США по Ближнему Востоку Тома Баррака.
По данным издания, в диалоге участвовали министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава внешнеполитического ведомства сирийского переходного правительства Асаад аш-Шейбани.
Переговоры продолжались около четырёх часов, а основной темой обсуждения стало снижение напряжённости в отношениях между двумя странами. Особое внимание стороны уделили вопросам безопасности на юге Сирии и возможному прекращению огня.
Axios отмечает, что это не первая контактная попытка между сторонами за последние месяцы, однако именно парижская встреча рассматривается как потенциальная основа для укрепления взаимного доверия и перехода к более стабильному формату диалога.
Ранее сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода САР Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня.