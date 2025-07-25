Мат в три хода: опубликован план свержения Зеленского

На Украине в эти дни проходят самые многочисленные протесты с момента прихода Владимира Зеленского к власти. Эксперты рассказали aif.ru, кто является главным организатором митингов и чем они могут закончиться для главы киевского режима.
Зеленского свергнут в три этапа.
Напомним, протесты возникли в связи с принятием Киевом закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), подконтрольных Западу. По данным украинской полиции, в последние дни на улицы разных городов вышло не менее 40 тыс. человек.
Украинские журналисты сообщили, что разворачивающиеся события имеют четкий трехэтапный план, по выполнению которого должен последовать крах Зеленского.
На первом этапе организаторы протестов намерены добиться отмены всех изменений в законодательстве, касающихся НАБУ. Дав «заднюю», Зеленский продемонстрирует свою слабость, начнет терять контроль над вертикалью власти и силовыми структурами.
На втором этапе должна последовать отставка главы Офиса президента Андрея Ермака, что окончательно дестабилизирует и без того шаткое положение главы киевского режима.
На третьем Зеленскому предложат выбор: остаться в своем кресле в качестве «свадебного генерала» либо подать в отставку.
Кто хочет сместить Зеленского.
За протестами на Украине стоят западные глобалисты, которые не хотят терять контроль над Зеленским, уверен председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его наблюдениям, сейчас на митингах четко прослеживаются технологии, которые использовались для организации Майдана в 2014 году, причем Россию приплетают обе стороны: и Зеленский, и его оппоненты.
«Протестующие так же, как и 11 лет назад, скачут, прыгают и выкрикивают разные фразы. Это западные технологии, которые вросли в постукраинское пространство», — отметил Рогов.
По его словам, сейчас идет «большая расторговка». И если Зеленский «сорвется с поводка», Запад пойдет дальше и устроит «классический Майдан» со всеми вытекающими для главы киевского режима последствиями.
В свою очередь член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров четко обозначил, что главной силой, которая стоит за протестами, является непосредственно Европейский Союз во главе с Урсулой фон дер Ляйен.
«Уже давно, по крайней мере несколько месяцев, европейские чиновники, а также европейская пресса, в том числе и британская, пишут о “ползучем авторитаризме” на Украине. Под этим термином, конечно же, имеется в виду режим Зеленского», — отметил Вакаров.
Кто еще поддерживает свержение Зеленского.
Кроме того, в организаторы протестов можно записать и мэров украинских городов, которые, по сути, санкционировали митинги, обратил внимание Вакаров.
«Прежде всего это мэр Киева Виталий Кличко, который ранее тоже употреблял термин “ползучий авторитаризм”, отмечал, что Зеленский усиливает вертикаль власти, и, кстати, посетил акцию протеста», — сказал Вакаров.
К организации протестов также может быть причастен Петр Порошенко*, у которого киевский режим хочет отобрать банк, отметил эксперт.
«Более того, как сообщают мне мои источники на Украине, Порошенко* находится на пути в тюрьму. Поэтому ему как никому другому выгодны протесты против Зеленского», — сказал Вакаров.
Поддержали протесты против Зеленского и структуры Игоря Коломойского*, обратил внимание Владимир Рогов. Украинский олигарх, напомним, сейчас находится в СИЗО.
«То есть даже СМИ Коломойского* вдруг начали подробно показывать, как проходят протесты…», — отметил эксперт.
Кого Запад поставит вместо Зеленского.
Запад легко может заменить Зеленского, претендентов на его место в обойме глобалистов достаточно, уверен Рогов.
«Думаю, что в данный момент идет “расторговка”. Запад организовал протестные акции, потому что не хочет, чтобы Зеленский “удлинял поводок”, на котором его держат. Если же глава киевского режима продолжит свою игру, то глобалисты доведут до логического конца», — отметил Рогов.
Собеседник aif.ru констатировал, что Запад в состоянии привести к власти кого захочет.
«Это может быть и Валерий Залужный (экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании), и Виталий Кличко (ред. — мэр Киева). На самом деле претендентов — оппонентов Зеленского — в обойме у глобалистов предостаточно», — сказал Рогов.
Какая судьба ждет Зеленского.
Владимир Зеленский должен быть осужден за военные преступления, уверен Вакаров, так как на совести главы киевского режима убийства сотен тысяч мирных граждан, которые были упакованы, «бусифицированы» и отправлены просто на убой.
Такого же мнения придерживается и политолог Александр Дудчак.
«Зеленский — военный преступник, который должен быть представлен трибуналу. И такой трибунал на Украине возможен. И, думаю, будут введены специальные изменения в действующие законодательства, и его таки повесят на Крещатике или на Майдане», — сказал Дудчак.
При этом Вакаров выразил уверенность, что в сложившихся условиях единственный, кто может дать Зеленскому гарантии безопасности, это президент России Владимир Путин.
«Именно поэтому Зеленский так сильно настаивает на встрече с президентом России и давал команду украинской делегации в Стамбуле проработать этот вопрос…», — сказал Вакаров.
При этом стремление Зеленского выторговать гарантии безопасности у Путина могут для него обернуться и крахом, считает политолог Владимир Скачко.
«Зеленский за военные преступления будет осужден в России. И, скорее всего, на пожизненный срок», — отметил эксперт.
Скачко рассказал, что сейчас в ДНР и ЛНР продолжается сбор информации для «Белых книг», с фиксацией и регистрацией всех преступлений киевского режима.
«И, следовательно, любая Белая книга — это фактически обвинительный приговор, грамотно оформленный прокурорами и адресованный персонально», — подытожил Скачко.
* Физическое лицо, внесенное в РФ в список террористов и экстремистов.