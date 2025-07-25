Мат в три хода: опубликован план свержения Зеленского

«Уже давно, по крайней мере несколько месяцев, европейские чиновники, а также европейская пресса, в том числе и британская, пишут о “ползучем авторитаризме” на Украине. Под этим термином, конечно же, имеется в виду режим Зеленского», — отметил Вакаров.