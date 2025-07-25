Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об итогах расследования преступлений боевиков ВСУ в Курской области. Фрагмент его интервью приведен в официальном Telegram-канале Следкома.
«Более 330 мирных жителей погибли», — сообщил Александр Бастрыкин.
Как указал глава СКР, не менее 550 курян пострадали из-за действий оккупационных формирований киевского режима, пытавшихся осуществить вторжение в приграничье.
Также в ходе данного интервью Александр Бастрыкин подвел промежуточные итоги расследования случаев участия в боевых действиях на Украине иностранных наемников.
Стоит отметить, что ключевую роль в освобождении Курщины от киевских неонацистов сыграла операция «Поток» в городе Суджа, осуществленная совместными усилиями нескольких подразделений Российской Армии. Еще в марте этого года один из участвовавших в спецзадании штурмовиков в рамках эксклюзивного репортажа «МК» рассказал о том, через что пришлось пройти солдатам ради той победы.