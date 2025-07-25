Стоит отметить, что ключевую роль в освобождении Курщины от киевских неонацистов сыграла операция «Поток» в городе Суджа, осуществленная совместными усилиями нескольких подразделений Российской Армии. Еще в марте этого года один из участвовавших в спецзадании штурмовиков в рамках эксклюзивного репортажа «МК» рассказал о том, через что пришлось пройти солдатам ради той победы.