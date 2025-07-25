ФСБ России разрешило отгрузку казахстанской черноморской нефти

По данным агентства, приостановка привела к сбою около 2% мировых поставок и подняла цены на нефть почти до $70 за баррель в четверг, после чего они пошли на спад. На момент публикации заметки сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $69,46 за баррель.
В среду, 24 июля, появилась информация о приостановке отгрузки казахстанской нефти в двух крупных российских портах на Черном море — Новороссийске и Южной Озереевке — из-за новых требований безопасности для входа в порты. В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранные суда получать разрешение ФСБ для захода в российские порты. Согласно указу, портовые власти должны согласовывать доступ иностранных судов с ФСБ.
Министерство энергетики Казахстана в четверг сообщило «Курсиву», что отгрузка нефти через российские морские порты не была приостановлена. Также в ведомстве уточнили, что в связи с усилением мер безопасности в порту Усть-Луга АО «КазТрансойл» проводит переговоры с ООО «Невская трубопроводная компания».
Объем экспорта нефти Black Sea CPC Blend с терминала КТК в России в августе составит около 1,66 млн баррелей в сутки, или примерно 6,5 млн тонн, что практически соответствует июльскому плану. По данным источников в отрасли, в июле экспорт и транзит нефти через Новороссийск составляют около 2,2 млн тонн.