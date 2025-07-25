ФСБ России разрешило отгрузку казахстанской черноморской нефти

По данным агентства, приостановка привела к сбою около 2% мировых поставок и подняла цены на нефть почти до $70 за баррель в четверг, после чего они пошли на спад. На момент публикации заметки сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $69,46 за баррель.