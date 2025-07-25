Патрушев: Ядерный потенциал российских подлодок способен охладить Запад

«Что же касается западных любителей поговорить о необходимости перейти от холодной к горячей войне с Россией, то хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.