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Патрушев: Ядерный потенциал российских подлодок способен охладить Запад

Политик подчеркнул, что ядерный щит РФ — лучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности страны.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что мощный потенциал ядерного вооружения российских атомных подводных лодок способен охладить любую горячую голову на Западе.

«Что же касается западных любителей поговорить о необходимости перейти от холодной к горячей войне с Россией, то хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что ядерный щит России — самая лучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Как KP.RU писал ранее, 24 июля президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном корабле «Князь Пожарский», символизирующей его официальное включение в состав Военно-морского флота России.

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