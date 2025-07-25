Патрушев: Ядерный потенциал российских подлодок способен охладить Запад

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что мощный потенциал ядерного вооружения российских атомных подводных лодок способен охладить любую горячую голову на Западе.
«Что же касается западных любителей поговорить о необходимости перейти от холодной к горячей войне с Россией, то хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Политик также подчеркнул, что ядерный щит России — самая лучшая гарантия суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Как KP.RU писал ранее, 24 июля президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном корабле «Князь Пожарский», символизирующей его официальное включение в состав Военно-морского флота России.