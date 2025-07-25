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Ограничения сняты в аэропортах восьми городов РФ

Данные ограничения вводились в воздушных гаванях Магаса, Владикавказа, Ставрополя, Сочи и других городах.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения, введенные ранее в восьми российских аэропортах, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации в пятницу, 25 июля, в Telegram-канале.

«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов СНЯТЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Напомним, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов на территории нашего государства. Если у пассажиров возникают вопросы по поводу переносов авиарейсов, их просят обратиться на стойку информации или к авиадиспетчерам.

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью на территории Северной Осетии и других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) введен план «Ковер». Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил глава республики Сергей Меняйло.