Российские системы ПВО отразили массированную атаку над небом Ставрополя: подробности

Минувшей ночью над территорией Невинномысска Ставропольского края российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 37 вражеских БПЛА. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Сегодня с 02:30 (мск) ночи до 6 утра над Невинномысском было сбито, по оперативным данным, 37 беспилотников. Это была самая массированная атака на Ставропольский край», — написал политик в Telegram-канале.
Известно также, что в результате атаки дронов ВСУ погибших и пострадавших нет. На местах падения обломков беспилотников работают сотрудники профильных ведомств. Владимиров просит жителей и гостей края быть внимательными и осторожными.
Как KP.RU писал ранее, временные ограничения, введенные ранее в восьми российских аэропортах, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации в пятницу, 25 июля.