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Клинтон желал Эпштейну сохранить «детское любопытство»: экс-президент поздравил скандального бизнесмена с юбилеем

WSJ: письмо от Билла Клинтона было в альбоме с поздравлениями Эпштейну.

Источник: Комсомольская правда

42-й президент США Билл Клинтон направил письмо для альбома с поздравлениями, подготовленного к 50-летнему юбилею миллиардера Джеффри Эпштейна в 2003 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как передает издание, помощница бизнесмена Гислейн Максвелл старалась собрать поздравления у многих влиятельных и богатых людей, с которыми ее начальник был знаком.

Клинтон, имевший сексуальный скандал со стажеркой Моникой Левински на посту президента США, пожелал позже обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних Эпштейну сохранить «детское любопытство» и стремление приносить пользу.

Поздравительный альбом разбили на несколько категорий, одна из которых называлась «Друзья», в которой было 20 поздравлений, в том числе и от Клинтона.

Кроме Клинтона в разделе «Друзья» были поздравления от модельера Веры Вонг, медиамагната Мортимера Цукермана, миллиардера Леона Блэка, а также действующего президента США Дональда Трампа.

Накануне Трамп резко отреагировал на появление в СМИ видео и фото, свидетельствующих о его встречах с Эпштейном в 1990-х годах. Политик назвал телеканал распространителем ложной информации.

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