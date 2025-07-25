Патрушев обвинил Британию в попытке сорвать переговоры с США по Украине: что делает Лондон

Напомним, в июне этого года Служба внешней разведки России (СВР) заявила о готовящихся в Балтике провокациях против Москвы, которые разрабатываются украинскими и британскими спецслужбами. Один из сценариев включил инсценировку российской торпедной атаки на корабль Военно-морских сил (ВМС) США.