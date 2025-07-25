Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о планах Лондона устроить военную провокацию на Балтике для дестабилизации контактов между Москвой и Вашингтоном.
По его словам, Великобритания пытается убедить США продолжать военную поддержку Киева.
«Речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Напомним, в июне этого года Служба внешней разведки России (СВР) заявила о готовящихся в Балтике провокациях против Москвы, которые разрабатываются украинскими и британскими спецслужбами. Один из сценариев включил инсценировку российской торпедной атаки на корабль Военно-морских сил (ВМС) США.