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Патрушев обвинил Британию в попытке сорвать переговоры с США по Украине: что делает Лондон

Патрушев: Британия хотела провокацией на Балтике сорвать переговоры РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о планах Лондона устроить военную провокацию на Балтике для дестабилизации контактов между Москвой и Вашингтоном.

По его словам, Великобритания пытается убедить США продолжать военную поддержку Киева.

«Речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Напомним, в июне этого года Служба внешней разведки России (СВР) заявила о готовящихся в Балтике провокациях против Москвы, которые разрабатываются украинскими и британскими спецслужбами. Один из сценариев включил инсценировку российской торпедной атаки на корабль Военно-морских сил (ВМС) США.

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