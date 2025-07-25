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Запрет на закрытые лица: МВД Казахстана назвало исключения

В Казахстане полиция ведет разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, предусматривающим запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица, сообщает Zakon.kz.

Источник: Polisia.kz

В Министерстве внутренних дел (МВД) напомнили, что новая норма вступила в силу 12 июля.

«Главная цель законодательных поправок — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», — поясняют полицейские.

Участковые рассказывают казахстанцам, что запрет касается одежды, полностью закрывающей лицо и препятствующей установлению личности, например, масок и никабов. При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, под действие нормы не подпадают.

Также в МВД уточнили, что запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением требований закона, служебными обязанностями, деятельностью в сфере гражданской защиты, а также на участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.

30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе. В рамках основных блоков в закон внесена норма, предусматривающая введение запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо в общественных местах.