Запрет на закрытые лица: МВД Казахстана назвало исключения

В Министерстве внутренних дел (МВД) напомнили, что новая норма вступила в силу 12 июля.
«Главная цель законодательных поправок — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», — поясняют полицейские.
Также в МВД уточнили, что запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением требований закона, служебными обязанностями, деятельностью в сфере гражданской защиты, а также на участников спортивных и культурно-массовых мероприятий.
30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе. В рамках основных блоков в закон внесена норма, предусматривающая введение запрета на ношение предметов одежды, закрывающих лицо в общественных местах.