Запрет на закрытые лица: МВД Казахстана назвало исключения

В Министерстве внутренних дел ( МВД ) напомнили, что новая норма вступила в силу 12 июля.

«Главная цель законодательных поправок — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», — поясняют полицейские.

Участковые рассказывают казахстанцам, что запрет касается одежды, полностью закрывающей лицо и препятствующей установлению личности, например, масок и никабов. При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, под действие нормы не подпадают.