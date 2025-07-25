Стоит добавить, что некоторые граждане Украины целенаправленно направляются к рубежам ВС России, чтобы присоединиться к добровольческим подразделениям. В начале июля этого года украинец Александр Постоенко рассказал о том, как он сбежал из ВСУ и 20 дней шел до российской территории.