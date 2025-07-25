Некоторые сдавшиеся в плен члены формирований ВСУ вступают в добровольческие подразделения Армии России. Об этом ТАСС сообщили в комитете Государственной Думы по делам СНГ.
«На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь», — отметил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, часть оставшихся в России украинцев принимает решение присоединиться к Вооруженным силам РФ. Перед зачислением в российские подразделения военнопленные проходят соответствующую проверку.
Отмечается, что многие украинцы не хотят возвращаться в ВСУ, потому что чаще всего их отправляют в штрафные батальоны. За позициями данных формирований на линии боевого соприкосновения обычно располагаются заградотряды неонацистов, которые расстреливают пытающихся отступить.
Стоит добавить, что некоторые граждане Украины целенаправленно направляются к рубежам ВС России, чтобы присоединиться к добровольческим подразделениям. В начале июля этого года украинец Александр Постоенко рассказал о том, как он сбежал из ВСУ и 20 дней шел до российской территории.