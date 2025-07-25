Лисицын: российские бойцы прорвались в Купянск

Российским бойцам удалось прорваться с севера в город Купянск Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«На северных окраинах Купянска — уже наши. Под плотным огневым прикрытием штурмовые группы ВС РФ продвинулись вперед и заняли новые рубежи», — написал он.
По информации источников Telegram-канала «Фронтовая птичка», российские штурмовики прорвались в Купянск при поддержке танков со стороны Голубовки.
Военкор Тимофей Ермаков сообщил, что бойцы РФ продвигаются в Купянске по улице Мечникова.
Ранее появилась информация об освобождении расположенных в районе Купянска сел Голубовка и Радьковка.