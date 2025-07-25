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Лисицын: российские бойцы прорвались в Купянск

По информации источников, идут бои на северных окраинах города.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось прорваться с севера в город Купянск Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«На северных окраинах Купянска — уже наши. Под плотным огневым прикрытием штурмовые группы ВС РФ продвинулись вперед и заняли новые рубежи», — написал он.

По информации источников Telegram-канала «Фронтовая птичка», российские штурмовики прорвались в Купянск при поддержке танков со стороны Голубовки.

Военкор Тимофей Ермаков сообщил, что бойцы РФ продвигаются в Купянске по улице Мечникова.

Ранее появилась информация об освобождении расположенных в районе Купянска сел Голубовка и Радьковка.