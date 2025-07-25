Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пустой чемодан Урсулы: Переговоры с Китаем назвали провалом для ЕС

Саммит Китая и Евросоюза в Пекине прошёл в жёсткой манере на фоне торговой войны, в результате чего глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вернулась ни с чем по украинскому вопросу. Председатель КНР Си Цзиньпин обозначил приоритет поддержания международного порядка и призвал Евросоюз выступать равноправным участником на мировой арене.

Источник: Life.ru

Как пишет «Независимая газета», глава Еврокомиссии, которая до саммита критиковала Пекин помощь Москве, отметила, что сотрудничество достигло «чёткого переломного момента», требующего корректировки баланса из-за торгового дефицита, превышающего 360 миллиардов долларов.

«Наши отношения с Китаем важны, но они ценны сами по себе. Они не зависят от действий или проблем, которые у нас возникают с другими странами», — сказала фон дер Ляйен.

Антониу Кошта призвал Пекин воздействовать на Москву для прекращения военных действий, но получил лишь призыв к дипломатическому решению конфликта. Си Цзиньпин заявил, что проблемы Европы не связаны с Китаем, а также выразил надежду, что ЕС сохранит открытость рынка и будет избегать введения санкций.

Ранее ЕС вводил ограничения на китайский экспорт электромобилей из-за перепроизводства. Фон дер Ляйен сказала, что Китай начал изучать эту проблему. Стороны также договорились работать вместе по борьбе с изменением климата, утвердив планы по снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Life.ru сообщал, что председатель Еврокомиссии озвучила три ключевых требования к Китаю накануне юбилейного саммита. Центральным условием фон дер Ляйен стало ограничение китайско-российского сотрудничества, обеспечение более широкого доступа к рынку КНР для европейских компаний и сокращение субсидий для национальной промышленности.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше