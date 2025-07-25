Пустой чемодан Урсулы: Переговоры с Китаем назвали провалом для ЕС

Как пишет «Независимая газета», глава Еврокомиссии, которая до саммита критиковала Пекин помощь Москве, отметила, что сотрудничество достигло «чёткого переломного момента», требующего корректировки баланса из-за торгового дефицита, превышающего 360 миллиардов долларов.
«Наши отношения с Китаем важны, но они ценны сами по себе. Они не зависят от действий или проблем, которые у нас возникают с другими странами», — сказала фон дер Ляйен.
Антониу Кошта призвал Пекин воздействовать на Москву для прекращения военных действий, но получил лишь призыв к дипломатическому решению конфликта. Си Цзиньпин заявил, что проблемы Европы не связаны с Китаем, а также выразил надежду, что ЕС сохранит открытость рынка и будет избегать введения санкций.
Ранее ЕС вводил ограничения на китайский экспорт электромобилей из-за перепроизводства. Фон дер Ляйен сказала, что Китай начал изучать эту проблему. Стороны также договорились работать вместе по борьбе с изменением климата, утвердив планы по снижению вредного воздействия на окружающую среду.
Life.ru сообщал, что председатель Еврокомиссии озвучила три ключевых требования к Китаю накануне юбилейного саммита. Центральным условием фон дер Ляйен стало ограничение китайско-российского сотрудничества, обеспечение более широкого доступа к рынку КНР для европейских компаний и сокращение субсидий для национальной промышленности.