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Лукашенко поздравил сотрудников МЧС с Днем пожарной службы

Традиции самоотверженного служения стране и народу, заложенные ранее, продолжает нынешнее поколение работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравление с профессиональным праздником — Днем пожарной службы республики, сообщила пресс-служба главы государства.

«Это день чествования мужественных, смелых, сильных людей — всех, кто ведет бескомпромиссную борьбу с опасными стихиями, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, защищает граждан и их имущество, объекты экономики, природные богатства на протяжении многих десятилетий», — говорится в поздравлении.

Он напомнил, что белорусские пожарные в первые дни Великой Отечественной войны приняли вызов вражеской авиации. Под зажигательными и фугасными бомбами, без прикрытия средств ПВО боевые расчеты городских пожарных команд вытаскивали из-под завалов раненых, боролись с возгораниями.

Многие выполняли свой служебный долг с оружием в руках, защищая Отечество от немецко-фашистских захватчиков, и погибли.

«Заложенные нашими героями традиции самоотверженного служения стране и народу продолжает нынешнее поколение работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работая на предупреждение пожароопасных ситуаций, своевременно и профессионально реагируя на вызовы и спасая жизни людей», — подчеркнул Лукашенко.

Он пожалел всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра, а также дальнейших успехов в опасной и мужественной службе.

«Берегите себя и нашу родную Беларусь», — подытожил президент.

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