Лукашенко поздравил сотрудников МЧС с Днем пожарной службы

«Это день чествования мужественных, смелых, сильных людей — всех, кто ведет бескомпромиссную борьбу с опасными стихиями, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, защищает граждан и их имущество, объекты экономики, природные богатства на протяжении многих десятилетий», — говорится в поздравлении.