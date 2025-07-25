Лукашенко поздравил сотрудников МЧС с Днем пожарной службы

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравление с профессиональным праздником — Днем пожарной службы республики, сообщила пресс-служба главы государства.
«Это день чествования мужественных, смелых, сильных людей — всех, кто ведет бескомпромиссную борьбу с опасными стихиями, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, защищает граждан и их имущество, объекты экономики, природные богатства на протяжении многих десятилетий», — говорится в поздравлении.
Он напомнил, что белорусские пожарные в первые дни Великой Отечественной войны приняли вызов вражеской авиации. Под зажигательными и фугасными бомбами, без прикрытия средств ПВО боевые расчеты городских пожарных команд вытаскивали из-под завалов раненых, боролись с возгораниями.
Многие выполняли свой служебный долг с оружием в руках, защищая Отечество от немецко-фашистских захватчиков, и погибли.
«Заложенные нашими героями традиции самоотверженного служения стране и народу продолжает нынешнее поколение работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работая на предупреждение пожароопасных ситуаций, своевременно и профессионально реагируя на вызовы и спасая жизни людей», — подчеркнул Лукашенко.
Он пожалел всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра, а также дальнейших успехов в опасной и мужественной службе.
«Берегите себя и нашу родную Беларусь», — подытожил президент.