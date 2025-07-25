В Камбодже заявили, что столкновения на границе с Таиландом продолжаются

Отношения Камбоджи и Таиланда продолжают ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.