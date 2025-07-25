Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров с Кишиневом

ТИРАСПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Тирасполь рассчитывает на активизацию переговоров на высшем уровне с Кишиневом, а также в формате «5+2», заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«Рассчитываем, что работа ОБСЕ на нашем направлении станет более эффективной и акцентированной на обеспечение прав людей, которые массово нарушаются блокадно-ограничительными действиями Республики Молдова, а также на активизацию механизмов переговорного процесса, включая прямой диалог на уровне высшего руководства сторон и международный формат “5+2”, — сказал Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.