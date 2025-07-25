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В Британии удивились патриотичностью России

Аналитик Патрик Уолш отметил, что россияне поддерживают военнослужащих РФ.

Источник: Аргументы и факты

Жители России одобряют внешнеполитический курс страны и оказывают сильную поддержку военнослужащим в зоне спецоперации, заявил аналитик Патрик Уолш.

Эксперт рассказал, что у него есть друг из Великобритании. Недавно он посетил Санкт-Петербург.

«Он был сильно удивлен, что это настолько патриотичная страна. Люди поддерживают свою армию. Его поразило, насколько широкую поддержку имеет СВО у простого народа», — приводит РИА Новости слова Патрика Уолша.

Он добавил, что Запад пытался добиться противоположного результата, но ему этого сделать не удалось.

Ранее сообщалось, что фермер Марина из Белгородской области отправляет сыры в зону СВО. Она оказывает помощь с самого начала спецоперации.