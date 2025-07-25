Котенок: российские подразделения вошли в Мирноград с востока и юга

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоэкономического и Зверева в ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что после освобождения Новоэкономического украинские подразделения в Мирнограде окажутся в крайне тяжелом положении.