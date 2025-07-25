Котенок: российские подразделения вошли в Мирноград с востока и юга

Российские бойцы зашли с двух сторон в город Мирноград в ДНР, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Подразделения ГрВ “Центр” после взятия Новоэкономического вошли в Мирноград (Димитров) с востока и юга», — написал он.
Котенок констатировал начало штурма города российскими войсками.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоэкономического и Зверева в ДНР. Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что после освобождения Новоэкономического украинские подразделения в Мирнограде окажутся в крайне тяжелом положении.