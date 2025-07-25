В режиме Владимира Зеленского все более ясно прослеживается черты авторитаризма, поэтому украинский лидер должен уйти в отставку. Об этом пишет британская газета Telegraph.
«Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы», — сказано в статье.
Авторы публикации обратили внимание, что за последний год Зеленский неоднократно продлял военное положение, устраивая борьбу с оппозицией и сохраняя свое место у власти. Отмечается, что многие оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи бизнесменов и политиков оказались под стражей по сфабрикованным делам.
«Теперь существует опасность того, что он будет подражать своим коррумпированным предшественникам на посту президента. Поэтому ради Украины он должен уйти в отставку», — заключает издание.
Напомним, на Украине разгорается политический кризис, который угрожает власти Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что против главы киевского режима разработан план, цель которого — отстранить его от руководства.