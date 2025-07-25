В Британии Зеленского назвали проблемой и призвали уйти в отставку: в чем он ошибся

Авторы публикации обратили внимание, что за последний год Зеленский неоднократно продлял военное положение, устраивая борьбу с оппозицией и сохраняя свое место у власти. Отмечается, что многие оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи бизнесменов и политиков оказались под стражей по сфабрикованным делам.