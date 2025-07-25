Мобильные телефоны начнут блокировать в Казахстане: кого это не коснется

Попасть в него можно, если: идентификационный код телефона некорректен или изменен; отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем; идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA); отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством. Когда телефон попал в серый список, абонента должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться до 30 дней. Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список.