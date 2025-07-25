Мобильные телефоны начнут блокировать в Казахстане: кого это не коснется

Как сообщает телеканал, ранее состоялось большое совещание с участием госорганов и всех заинтересованных сторон. На нем было решено, что устройства, которые были активны в Сети до 25 июня, блокировать не будут — они продолжат работать, независимо от того, прошли они верификацию или нет.
«Все, кто в этом участвовал, пришли к выводу, что устройства сотовой связи, которые были даже не зарегистрированы, но использовались до 25 июня 2025 года, автоматически легализованы. Обратите внимание — их отключать не будут», — сообщила председатель правления Евразийского союза потребителей Светлана Романовская.
В Минцифры эту информацию подтвердили. Однако блокировка коснется новых телефонов. Так, для бизнеса переходный период закончился еще 25 мая — компании должны были заранее зарегистрировать нераспроданные телефоны.
Чей телефон могут заблокировать
Для обычных пользователей важно другое: если телефон впервые появился в Сети после 25 июня, он попадает в «серый» список. Это значит, что теперь у владельца есть месяц, чтобы пройти регистрацию. Если не успел — доступ к сотовой связи могут отключить.
«Физическим лицам на легализацию нереализованных устройств дали время до 25 июня, чтобы самостоятельно пройти верификацию. Устройство, не прошедшее верификацию при подключении к Сети, попадет в “серый” список. Таким устройствам предоставляется 30 дней, чтобы пройти процедуру верификации. Если устройство не проходит процедуру в течение установленного срока, оно попадает в “черный список”, — сообщили в МЦРИАП.
Проверить, зарегистрировано ли ваше устройство, казахстанцы могут на сайтах kz-imei.kz или imei.rfs.gov.kz — здесь нужно ввести IMEI-код своего телефона. Кроме того, эксперты советуют при покупке нового телефона обязательно уточнять, зарегистрирован ли он. Такая проверка — это не только про безопасность, но и способ защититься от «серых» устройств, ввезенных нелегально.
Что такое IMEI-код
Поясним, что, согласно данным на портале TechInsider, IMEI — это аббревиатура от International Mobile Equipment Identity, что можно перевести как «Международная мобильная технология идентификации». IMEI-код состоит из 15−17 цифр и присваивается еще на стадии производства аппарата, в котором есть место под сим-карту, благодаря установке радиомодуля. Именно последний позволяет делать, например, экстренные звонки, даже когда SIM-карты в мобильнике нет.
Найти IMEI-код можно в настройках телефона в разделе «Об устройстве», на коробке смартфона или в слоте, где хранится SIM-карта.
Черный, серый и белый списки телефонов
С марта в Казахстане ведутся списки мобильных устройств: белый, серый и черный.
Белый — список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в информационной системе мониторинга и идентификации устройств сотовой связи и включены в базу данных в соответствии с правилами;
Серый — список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
Черный — список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с правилами. Телефоны из данного списка будут отключать от услуг связи.
Попасть в него можно, если: идентификационный код телефона некорректен или изменен; отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем; идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA); отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК и (или) сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством. Когда телефон попал в серый список, абонента должны уведомить об этом. В сером списке можно будет находиться до 30 дней. Если абонент не предпринял никаких мер, то он попадает в черный список.