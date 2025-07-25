Глава минтуризма Башкирии пояснила ситуацию с Центром развития туризма

«Произошедшие события, безусловно, влияют на имидж республики и на туристическую отрасль. Сейчас идут следственные мероприятия и говорить о достоверности вменяемых обвинений рано, считаю, что все решает суд», — прокомментировала случившееся Зухра Гордиенко.
Министр рассказала, что туризм Башкортостана многообразен и развивается стремительно. Много людей стоит за тем, чтобы в регион приезжали и возвращались снова.
«Считаю, что отрасль развивается несмотря ни на что. Благодаря поддержке государства построены новые объекты и будут построены ещё. Произошедшее с АНО ЦРТ неприятно, но всё же будем ждать результатов следствия и суда, и работать дальше, работать лучше и по совести», — отметила она.
Напомним, накануне силовики задержали замдиректора Центра развития туризма Артура Идельбаева, а также руководителя Центра Руслана Юнусова и главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. По информации СМИ, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и растрате многомиллионных средств, выделенных на развитие туризма в Башкирии в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Все фигуранты дела задержаны.
Уголовное дело о хищении свыше 27 млн рублей в рамках нацпроекта уже направлено в суд, ранее писал «Башинформ».