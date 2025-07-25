Глава минтуризма Башкирии пояснила ситуацию с Центром развития туризма

«Считаю, что отрасль развивается несмотря ни на что. Благодаря поддержке государства построены новые объекты и будут построены ещё. Произошедшее с АНО ЦРТ неприятно, но всё же будем ждать результатов следствия и суда, и работать дальше, работать лучше и по совести», — отметила она.