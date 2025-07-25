Александр Скрябин посетил мастерскую Сергея Олешни

— По задумке авторов, композиционное решение Стелы символизирует единение всего российского народа в борьбе за независимость страны, — отметил Александр Скрябин. — Хочу напомнить, что по поручению врио Губернатора Ростовской области Юрия Борисовича Слюсаря, въездная группа со стороны ул. Таганрогской будет благоустроена. Наши въездные группы в город должны быть благоустроены и связаны с историей и его образом.