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Александр Скрябин посетил мастерскую Сергея Олешни

Глава города Александр Скрябин посетил творческую мастерскую Сергея Николаевича Олешни, где сейчас создается Стела.

Источник: администрация Ростова

Она скоро будет установлена на въезде со стороны улиц Таганрогской и Малиновского. Эта инициатива возникла благодаря активной группе жителей Октябрьского района, которые предложили заменить «мяч с флагами».

На постаменте новой Стелы будут размещены гербы России, Ростовской области и нашего города, а также надпись: «Ростов-на-Дону — город воинской славы». Это не просто символы, а отражение истории.

— По задумке авторов, композиционное решение Стелы символизирует единение всего российского народа в борьбе за независимость страны, — отметил Александр Скрябин. — Хочу напомнить, что по поручению врио Губернатора Ростовской области Юрия Борисовича Слюсаря, въездная группа со стороны ул. Таганрогской будет благоустроена. Наши въездные группы в город должны быть благоустроены и связаны с историей и его образом.

Об этом сообщи сайт администрации Ростова.