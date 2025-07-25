«Русская община» требует расследовать нападения у ТЦ «Сан-Сити» в Новосибирске

В Новосибирске представители «Русской общины» направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль ситуацию вокруг торгового центра «Сан Сити». Об этом сообщили в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».
По утверждению заявителей, в районе ТЦ фиксируются регулярные конфликты с участием приезжих, а также нападения на местных жителей. Общественники считают, что нарушения имеют выраженный этнический характер. Также, по их наблюдениям, к действиям мигрантов могут быть причастны и местные подростки.
В организации заявили, что начали следить за ситуацией ещё в прошлом году и обратили внимание на «организованную группировку» у ТЦ.