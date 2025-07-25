«Русская община» требует расследовать нападения у ТЦ «Сан-Сити» в Новосибирске

По утверждению заявителей, в районе ТЦ фиксируются регулярные конфликты с участием приезжих, а также нападения на местных жителей. Общественники считают, что нарушения имеют выраженный этнический характер. Также, по их наблюдениям, к действиям мигрантов могут быть причастны и местные подростки.