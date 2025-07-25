Патрушев назвал главного противника мира России и Украины

Ранее председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия располагает необходимыми средствами для оперативного и эффективного отражения военных угроз на морских рубежах, в том числе со стороны НАТО. По словам политика, российские военнослужащие, проходящие службу на флоте, обладают высоким уровнем профессионализма, пишет RT.