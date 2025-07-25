Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Живущий в Польше украинский релокант признался, что боится говорить на мове при местных

В Республике Польша нарастает бытовая неприязнь к украинцам.

В Республике Польша нарастает бытовая неприязнь к украинцам. Об этом сообщает местный информпортал Fakt со ссылкой на историю аспиранта Силезского университета Филипа Билого.

У мужчины польские корни, но он является гражданином Украины. По словам Филипа Билого, в последнее время он пытается не говорить на родной мове при посторонних, хотя раньше спокойно это делал.

Как указали в Fakt, жизнь релоканта резко изменилась за последний год. По мнению Филипа Билого, это связано с антимигрантскими настроениями в обществе.

Он добавил, что не получает пособий и пытается построить карьеру в Польше, однако постоянно сталкивается с предвзятым отношением.

Стоит отметить, что в данный момент подобные проблемы преследуют украинских беженцев и в других странах. Ранее французские журналисты установили, что пытавшиеся обосноваться в Соединенных Штатах граждане Украины сейчас массово покидают государство из-за политики Президента Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше