Живущий в Польше украинский релокант признался, что боится говорить на мове при местных

В Республике Польша нарастает бытовая неприязнь к украинцам. Об этом сообщает местный информпортал Fakt со ссылкой на историю аспиранта Силезского университета Филипа Билого.
У мужчины польские корни, но он является гражданином Украины. По словам Филипа Билого, в последнее время он пытается не говорить на родной мове при посторонних, хотя раньше спокойно это делал.
Как указали в Fakt, жизнь релоканта резко изменилась за последний год. По мнению Филипа Билого, это связано с антимигрантскими настроениями в обществе.
Он добавил, что не получает пособий и пытается построить карьеру в Польше, однако постоянно сталкивается с предвзятым отношением.
Стоит отметить, что в данный момент подобные проблемы преследуют украинских беженцев и в других странах. Ранее французские журналисты установили, что пытавшиеся обосноваться в Соединенных Штатах граждане Украины сейчас массово покидают государство из-за политики Президента Дональда Трампа.