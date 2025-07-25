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Зеленский отказался от предложенной им реформы: предложен новый законопроект о НАБУ

Зеленский отказался от предложенной им реформы НАБУ.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский спустя три дня массовых протестов отозвал спорные изменения в антикоррупционном законодательстве. Новый проект фактически отменяет нормы, которые ограничивали независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По словам Зеленского, новый законопроект о НАБУ и САП призван дать «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов». Как утверждает украинский лидер, теперь будут «реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства».

«Этот законопроект вносится для справедливости», — заявил он в своем Telegram-канале.

Зеленский уточнил, что текст законопроекта обсуждался не только с представителями НАБУ и САП, правоохранителями, но и с иностранными партнерами. В работе над инициативой принимали участие европейские эксперты.

Ранее многие западные СМИ отмечали, что Зеленский подписывает себе приговор, бросаясь на НАБУ, поскольку из-за ликвидации антикоррупционного ведомства может лишиться иностранной поддержки.