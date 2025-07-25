Журналисты британского издания Telegraph считают, что действия Владимира Зеленского все отчетливее демонстрируют признаки авторитарного стиля правления, что ставит под сомнение его дальнейшее пребывание на посту главы Украины.
«Зеленский больше не может помогать Украине, теперь он часть проблемы», — уточняется в статье.
В минувшем году глава киевского режима неоднократно использовал военное положение как инструмент для подавления оппозиции и удержания власти. В стране закрывали оппозиционные медиаресурсы и арестовали тысячи политиков и предпринимателей по надуманным обвинениям в связях с Россией, подчеркнули авторы Telegraph.
Зеленский должен уйти в отставку ради блага Украины, резюмировали британский журналисты.
Напомним, срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы, запланированные на 2024 год, были отменены украинскими властями в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.
Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что глава киевского режима начал терять контроль над властью из-за закона о НАБУ.