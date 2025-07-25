В минувшем году глава киевского режима неоднократно использовал военное положение как инструмент для подавления оппозиции и удержания власти. В стране закрывали оппозиционные медиаресурсы и арестовали тысячи политиков и предпринимателей по надуманным обвинениям в связях с Россией, подчеркнули авторы Telegraph.