Патрушев: Британия при необходимости с лёгкостью вонзит нож в спину США

По его словам, Лондон хочет столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы — Россию и США. Задачей британцев, по мнению Патрушева, является срыв российско-американских переговоров и давление на Вашингтон с целью продолжения полномасштабной военной поддержки Киева.