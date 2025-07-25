Патрушев: Британия при необходимости с лёгкостью вонзит нож в спину США

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Великобритания, преследуя собственные интересы, может пойти на провокации и при необходимости «вонзить нож в спину» даже Соединённым Штатам.
По его словам, Лондон хочет столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы — Россию и США. Задачей британцев, по мнению Патрушева, является срыв российско-американских переговоров и давление на Вашингтон с целью продолжения полномасштабной военной поддержки Киева.
«Не исключаю, что Лондон при необходимости легко вонзит нож в спину и Вашингтону. Полагаю, что в Белом доме понимают, с каким “союзником” имеют дело», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания совместно с украинскими властями готовит изощрённые провокации в Балтийском море. Среди возможных сценариев — инсценировка якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. По данным СВР, британцам уже переданы торпеды советского и российского образца. Другой сценарий предполагает «случайное» обнаружение в балтийских водах якорных мин производства РФ.
Ранее Патрушев сообщал, что НАТО активно работает над созданием военных угроз для России на морских рубежах.