Токаев посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Как сообщили в Акорде, визит запланирован на 29 июля. Отмечается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.
«Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией», — добавили в пресс-службе главы Казахстана.
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