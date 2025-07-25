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Токаев посетит Турцию по приглашению Эрдогана

На следующей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщили в Акорде, визит запланирован на 29 июля. Отмечается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

«Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией», — добавили в пресс-службе главы Казахстана.

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