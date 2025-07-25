«Ослеплён и оглушён»: Сбой Starlink отбросил ВСУ на десять лет назад

«В течение четырёх часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплён и оглушён: FPV-дроны не летали, артиллерия не получала целеуказания, и все, кто мог там и тут переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — говорится в материале.