«Ослеплён и оглушён»: Сбой Starlink отбросил ВСУ на десять лет назад

«В течение четырёх часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплён и оглушён: FPV-дроны не летали, артиллерия не получала целеуказания, и все, кто мог там и тут переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — говорится в материале.
Отмечается, что зависимость от частных решений в критической сфере ставит под угрозу устойчивость всей структуры управления. На этом фоне подчёркивается необходимость создания собственной автономной спутниковой системы, неуязвимой к внешним сбоям и с полной интеграцией в разведывательно-ударный контур.
«Аналог Starlink, но в понятной, доработанной логике: “получил, включил, работает”, требуется уже давно. И чем скорее он будет создан, тем будет проще в будущем», — заключили военкоры.
Напомним, 24 июля по всему миру произошёл сбой спутниковой связи Starlink, в результате чего терминалы, которые используются ВСУ, перестали работать по всей линии фронта. В компании подтвердили факт нарушения работоспособности, глава компании Илон Маск извинился за произошедшее и пообещал, что подобное больше не повторится. В результате компания сообщила о полном восстановлении доступа к сервису.