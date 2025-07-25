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Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в Доброполье

Планируется эвакуировать также семьи с детьми из девяти сел.

Источник: Аргументы и факты

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из находящегося под контролем ВСУ города Доброполье и ряда сел в двух общинах.

По информации назначенного Киевом главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, планируется принудительно эвакуировать семьи с детьми из Ганновки, Нового Донбасса, Рубежного Добропольской общины, а также из сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша Криворожской общины.

Чиновник назвал целью принудительной эвакуации обеспечение безопасности.

Ранее назначенные Киевом власти призвали к эвакуации из Краматорска в ДНР.