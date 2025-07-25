Украинские власти объявили принудительную эвакуацию в Доброполье

По информации назначенного Киевом главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, планируется принудительно эвакуировать семьи с детьми из Ганновки, Нового Донбасса, Рубежного Добропольской общины, а также из сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка и Ракша Криворожской общины.