Патрушев: Великобритания пытается сорвать переговоры РФ и США по Украине

Патрушев считает, что Лондон пытался военной провокацией на Балтике убедить Вашингтон в необходимости продолжения масштабной военной помощи киевскому режиму и предотвратить возможный диалог между Москвой и Вашингтоном.
«В настоящее время речь идёт о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму», — подчеркнул Патрушев.
Ранее в СВР сообщили, что Украина и Британия готовят кино о «вылове якорных мин» из Балтики, чтобы подставить Россию. Также разведка вскрыла планы Киева и Лондона устроить провокацию с ударом «российской» торпеды по кораблю США. По информации ведомства, Лондон уже получил от Киева торпеды советского-российского производства.