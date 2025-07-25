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Патрушев: Великобритания пытается сорвать переговоры РФ и США по Украине

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Великобритания предпринимает попытки сорвать российско-американский переговорный процесс по Украине. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Патрушев считает, что Лондон пытался военной провокацией на Балтике убедить Вашингтон в необходимости продолжения масштабной военной помощи киевскому режиму и предотвратить возможный диалог между Москвой и Вашингтоном.

«В настоящее время речь идёт о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму», — подчеркнул Патрушев.

Ранее в СВР сообщили, что Украина и Британия готовят кино о «вылове якорных мин» из Балтики, чтобы подставить Россию. Также разведка вскрыла планы Киева и Лондона устроить провокацию с ударом «российской» торпеды по кораблю США. По информации ведомства, Лондон уже получил от Киева торпеды советского-российского производства.

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