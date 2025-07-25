В МИД РФ выразили готовность провести четвертый раунд переговоров с Украиной

«Исходим из целесообразности продолжения переговоров. Рассчитываем на четвертый раунд», — сказал Галузин «Известиям». По его словам, третий раунд не обещал быть легким. Он подчеркнул, что российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, выдвинула ряд инициатив, направленных на комплексное продвижение диалога. Речь идет о предложении создать три рабочие группы для ускорения переговорного процесса и более эффективного рассмотрения ключевых вопросов.