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В МИД РФ выразили готовность провести четвертый раунд переговоров с Украиной

Россия выразила готовность приступить к четвертому раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 23 июля.

Россия выразила готовность приступить к четвертому раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

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«Исходим из целесообразности продолжения переговоров. Рассчитываем на четвертый раунд», — сказал Галузин «Известиям». По его словам, третий раунд не обещал быть легким. Он подчеркнул, что российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, выдвинула ряд инициатив, направленных на комплексное продвижение диалога. Речь идет о предложении создать три рабочие группы для ускорения переговорного процесса и более эффективного рассмотрения ключевых вопросов.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 23 июля и длился около часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва не ожидала прорыва от третьего раунда переговоров.

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