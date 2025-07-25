В Таиланде назвали количество погибших и пострадавших из-за атак на границе с Камбоджей

В Таиланде в результате ударов со стороны Камбоджи погибли уже 15 человек, 14 из них — мирные жители, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.
Также сообщается, что из-за атак ранения получили 46 человек.
Бои на таиландско-камбоджийской границе, начавшиеся накануне, продолжились и утром в пятницу, 25 июля. Вооруженные силы Таиланда заявили, что Камбоджа применяет «Грады» по гражданским целям.
«Камбоджийские войска осуществляют постоянные обстрелы Таиланда, в том числе тяжелой артиллерией и системами залпового огня БМ-21 “Град”. Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами», — заявили в командовании сухопутных войск Таиланда, добавив, что их военные также применили против камбоджийских войск 155-миллиметровые орудия.
Также там отметили, что Камбоджа задействовала на одном из направлений до восьми танков.
Ранее стало известно, что Таиланд отправил на границу с Камбоджей украинские танки.