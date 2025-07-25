Суд рассмотрит жалобу на приговор «‎генералу Спартаку»‎

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был осуждён Тамбовским гарнизонным военным судом 24 апреля 2025 года к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Его также лишили воинского звания генерал-майора и оштрафовали на 800 тысяч рублей. По версии следствия, Попов причастен к хищению около 1700 тонн металлопроката стоимостью свыше 100 млн рублей, предназначенных для строительства укреплений в Запорожской области в 2023 году. Генерал вину не признал.