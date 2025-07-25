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Премьер Индии Моди провел на своем посту рекордные 4078 дней

Нарендра Моди стал вторым по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьера Индии.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел 4078 дней на своем посту, он превзошел рекорд Индиры Ганди, передает NDTV.

«В пятницу премьер-министр Нарендра Моди провел на посту 4078 дней, превзойдя рекорд бывшего премьер-министра Индиры Ганди, которая занимала должность 4077 дней подряд с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года», — сказано в публикации.

Отмечается, что Нарендра Моди стал вторым по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьера Индии после Джавахарлала Неру (15 августа 1947 — 27 мая 1964).

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