Премьер Индии Моди провел на своем посту рекордные 4078 дней

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел 4078 дней на своем посту, он превзошел рекорд Индиры Ганди, передает NDTV.
«В пятницу премьер-министр Нарендра Моди провел на посту 4078 дней, превзойдя рекорд бывшего премьер-министра Индиры Ганди, которая занимала должность 4077 дней подряд с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года», — сказано в публикации.
Отмечается, что Нарендра Моди стал вторым по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьера Индии после Джавахарлала Неру (15 августа 1947 — 27 мая 1964).
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц установил антирекорд по уровню одобрения — более 60% граждан Германии недовольны его работой.