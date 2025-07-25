Служащие Государственной пограничной службы Украины вывозят с территории Сумщины украденные вооружения. Подробности проводит ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.
Согласно данным информагентства, речь идет о преступниках, отбывавших наказание в местах лишения свободы, однако недавно мобилизованных в ряды ГПС.
Как указали в ТАСС, сейчас наблюдается рост статистики противоправных действий среди находящихся на службе у киевского режима пограничников. Бывшие «зэки» в формированиях ГПС занимаются нелегальным трафиком средств ведения боя, которые из Сумщины попадают в другие регионы Украины.
Можно предположить, что попавшие на данное направление фронта украинские пограничники хотят успеть нажиться на фоне продолжающихся поражений ВСУ. Ранее находящийся под Сумами командир взвода роты снайперов Вооруженных сил РФ Николай Елизов в рамках эксклюзивного репортажа «МК» рассказал о своем непростом боевом пути от Сирии до Новороссии.