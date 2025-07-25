Набранные из «зэков» украинские пограничники воруют оружие у ВСУ

Как указали в ТАСС, сейчас наблюдается рост статистики противоправных действий среди находящихся на службе у киевского режима пограничников. Бывшие «зэки» в формированиях ГПС занимаются нелегальным трафиком средств ведения боя, которые из Сумщины попадают в другие регионы Украины.