Британия стремится убедить США продолжить поддержку Украины. Военная операция, день 1248-й

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников: 26 над Белгородской областью, 25 над Брянской, 23 над Ростовской, девять над акваторией Азовского моря, восемь над Краснодарским краем, пять над Ставропольским краем, три над Курской областью, три над Тамбовской, два над Воронежской, один над Орловской.