«На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ», — заявил Водолацкий.
По его словам, те, кто соглашается на обмен и возвращение в Украину, чаще всего попадают в штрафбаты или батальоны теробороны. Депутат отметил, что на Украине эти подразделения используются на самых опасных участках фронта.
Водолацкий также добавил, что за такими военными следят украинские националисты, которые открывают огонь по отступающим или сдающимся в плен.
Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошли очередные переговоры между делегациями России и Украины. Перед началом официальной части встречи главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и советник главы офиса президента Украины Рустем Умеров — провели отдельный разговор. Как сообщили в Кремле, российская сторона внесла конкретные и конструктивные предложения по урегулированию конфликта.