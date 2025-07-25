Шавкат Мирзиёев поблагодарил зарубежных лидеров и партнеров за поздравления

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокую признательность главам иностранных государств, правительств и парламентов, руководителям международных организаций, политическим и общественным деятелям, представителям деловых кругов, трудовым коллективам, махаллям, представителям старшего поколения, активистам женских и молодежных организаций, предпринимателям, а также всем соотечественникам в стране и за рубежом за искренние поздравления и добрые пожелания, направленные в его адрес по случаю дня рождения. Текст благодарственного послания публикует пресс-служба президента.
Глава государства 24 июля отметил свой 68-й день рождения.
«Все поступившие поздравления и теплые слова я воспринимаю прежде всего как проявление глубокого уважения к многонациональному народу и государству Узбекистана, как поддержку наших широкомасштабных реформ, осуществляемых в тесном сотрудничестве с международным сообществом, и как веру в наше светлое будущее Убежден, что благодаря огромному созидательному труду, решимости и целеустремленности нашего народа мы непременно достигнем великих целей, поставленных перед собой на пути построения Нового Узбекистана и вывода его в число развитых государств мира», — говорится в благодарственном послании.
Накануне в адрес главы Узбекистана поступили сердечные поздравления от глав иностранных государств, правительств, парламентов, авторитетных международных организаций, ведущих зарубежных компаний, видных общественных, религиозных и спортивных деятелей.
В своих посланиях зарубежные партнеры отметили достигнутые под руководством президента Узбекистана высокие результаты в политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния населения, обеспечение стабильности и устойчивого развития страны, укрепление ее международного авторитета.
Зарубежные партнеры пожелали Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а также мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана.
В частности, свои поздравления направили:
Президент Российской Федерации Владимир Путин,
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин,
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко,
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган,
Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси,
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён,
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,
Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла,
Президент Республики Словения Наташа Пирц Мусар,
Президент Республики Сербия Александр Вучич,
вице-президент, заместитель Премьер-министра, руководитель Администрации Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян,
заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахайян,
первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,
Предсседатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко,
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин,
заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев,
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян,
генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев,
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев,
генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев,
генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан,
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев,
Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо,
президент Нового банка развития Дилма Русеф,
председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов,
председатель правления Экспортно-импортного банка Китая Чэнь Хуаюй,
председатель Фонда Шёлкового пути Чжу Цзюнь,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде,
президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер,
депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани,
члены Конгресса США Трент Келли и Кэрол Миллер,
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов,
губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов,
председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.