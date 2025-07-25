Шавкат Мирзиёев поблагодарил зарубежных лидеров и партнеров за поздравления

«Все поступившие поздравления и теплые слова я воспринимаю прежде всего как проявление глубокого уважения к многонациональному народу и государству Узбекистана, как поддержку наших широкомасштабных реформ, осуществляемых в тесном сотрудничестве с международным сообществом, и как веру в наше светлое будущее Убежден, что благодаря огромному созидательному труду, решимости и целеустремленности нашего народа мы непременно достигнем великих целей, поставленных перед собой на пути построения Нового Узбекистана и вывода его в число развитых государств мира», — говорится в благодарственном послании.