«Смог сохранить детское любопытство»: В альбоме педофила Эпштейна нашли поздравление от Клинтона

По данным издания, помощница Эпштейна, Гислейн Максвелл, собирала поздравления от влиятельных и богатых людей. Альбом был разбит на категории, одна из которых называлась «Друзья». В эту категорию вошло около 20 поздравлений, включая небольшое послание от Клинтона, в котором отмечалось, что Эпштейн смог «сохранить детское любопытство» и стремление приносить пользу, несмотря на прожитые годы.
Помимо Клинтона, в категорию друзей Максвелл включила поздравления от модельера Веры Вонг, инвестора Леона Блэка, медиамагната Мортимера Цукермана и Дональда Трампа. Альбом фигурирует среди документов, рассматриваемых Минюстом в рамках расследования дела Эпштейна в 2019 году, отмечает WSJ.
Ранее сообщалось, что имя Дональда Трампа упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна, однако без каких-либо обвинений. Министерство юстиции США приняло решение не публиковать оставшиеся документы по делу из-за наличия материалов с детской порнографией и личными данными жертв. Джеффри Эпштейн, осуждённый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, был повторно арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и впоследствии покончил с собой в тюрьме.