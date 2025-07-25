«Смог сохранить детское любопытство»: В альбоме педофила Эпштейна нашли поздравление от Клинтона

Ранее сообщалось, что имя Дональда Трампа упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна, однако без каких-либо обвинений. Министерство юстиции США приняло решение не публиковать оставшиеся документы по делу из-за наличия материалов с детской порнографией и личными данными жертв. Джеффри Эпштейн, осуждённый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, был повторно арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и впоследствии покончил с собой в тюрьме.