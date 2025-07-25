Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию

«Двадцать девятого июля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Сообщается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахстанско-турецкого стратегического партнерства.
«Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией», — заключили в пресс-службе.