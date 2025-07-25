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Президент Казахстана совершит официальный визит в Турцию

АЛМА-АТА, 25 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана совершит официальный визит в Турцию, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

Источник: AP 2024

«Двадцать девятого июля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.

Сообщается, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахстанско-турецкого стратегического партнерства.

«Президенты также проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией», — заключили в пресс-службе.

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