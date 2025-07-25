«РВ»: войска РФ начали штурм Степногорска в Запорожской области

Российские подразделения начали штурмовать позиции ВСУ в поселке Степногорск в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Освободив Каменское, российские войска начали штурм урепленного форпоста врага — Степногорска», — говорится в публикации.
Сообщается также о боях в запорожском селе Плавни, с большей части которого российские бойцы уже выбили противника. ВСУ пока удерживаются лишь в северной части населенного пункта.
По информации источников канала, войска РФ успешно продвигаются за селом Каменское на левом фланге запорожского направления.
Ранее стало известно о прорыве российских бойцов в город Купянск Харьковской области.