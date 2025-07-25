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«РВ»: войска РФ начали штурм Степногорска в Запорожской области

По информации источников канала, российские бойцы успешно выбивают ВСУ из запорожского села Плавни.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения начали штурмовать позиции ВСУ в поселке Степногорск в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Освободив Каменское, российские войска начали штурм урепленного форпоста врага — Степногорска», — говорится в публикации.

Сообщается также о боях в запорожском селе Плавни, с большей части которого российские бойцы уже выбили противника. ВСУ пока удерживаются лишь в северной части населенного пункта.

По информации источников канала, войска РФ успешно продвигаются за селом Каменское на левом фланге запорожского направления.

Ранее стало известно о прорыве российских бойцов в город Купянск Харьковской области.