Моди установил несколько исторических достижений: он стал первым премьером, родившимся после обретения Индией независимости в 1947 году, а также единственным, кроме Неру, кто трижды подряд привёл свою партию к победе на парламентских выборах. В 2019 году он повторил успех Неру, получив абсолютное большинство голосов на выборах — такого не случалось с 1971 года.
Находясь у власти с 2014 года, Моди инициировал масштабные реформы, включая программу экономической модернизации, денежную и налоговую реформы. В 2019 году его правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, существовавший с 1950 года.
Нарендра Моди родился 17 сентября 1950 года в Гуджарате. Его политическая карьера отмечена как экономическими преобразованиями, так и спорными решениями, укрепляющими его позиции как одного из самых влиятельных лидеров современной Индии.
Как ранее сообщал Life.ru, Индия рассматривает возможность полного прекращения закупок российской нефти в случае введения американских санкций. Страна уже прорабатывает альтернативные варианты поставок энергоресурсов. В российских официальных кругах к этой информации отнеслись спокойно, призвав не драматизировать ситуацию.