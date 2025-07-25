4 078 дней: Моди обошёл Индиру Ганди по времени нахождения у власти

Моди установил несколько исторических достижений: он стал первым премьером, родившимся после обретения Индией независимости в 1947 году, а также единственным, кроме Неру, кто трижды подряд привёл свою партию к победе на парламентских выборах. В 2019 году он повторил успех Неру, получив абсолютное большинство голосов на выборах — такого не случалось с 1971 года.