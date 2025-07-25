Politico: Зеленский отказался от реформы НАБУ после волны протестов

Резкая смена позиции последовала после массовых протестов в украинских городах. Европейские партнёры также резко осудили инициативу Киева, поставив под сомнение приверженность Украины борьбе с коррупцией. Также чиновники из ЕС предупредили, что законопроект может стоить Киеву финансовой помощи и возможности вступить в Евросоюз.