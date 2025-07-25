Politico: Зеленский отказался от реформы НАБУ после волны протестов

Владимир Зеленский отказался от реформ в антикоррупционных органах после волны возмущения внутри страны и со стороны международных партнёров. Об этом сообщает газета Politico.
22 июля, Зеленский подписал проект закона, передающий Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру в подчинение генпрокурору, фактически уничтожая независимость двух ведомств.
Накануне Зеленский внес новый законопроект об отмене изменений. В среду вечером он заявил, что «услышал общественное мнение».
Документу предстоит пройти парламентское голосование, однако, по предупреждению ряда активистов, его рассмотрение может быть заблокировано депутатами из партии Зеленского.
Резкая смена позиции последовала после массовых протестов в украинских городах. Европейские партнёры также резко осудили инициативу Киева, поставив под сомнение приверженность Украины борьбе с коррупцией. Также чиновники из ЕС предупредили, что законопроект может стоить Киеву финансовой помощи и возможности вступить в Евросоюз.
Ранее украинское издание «Страна» писало о стратегическом поражении Зеленского в связи с законом о НАБУ.