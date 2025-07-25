Стармер столкнулся с давлением кабмина для признания Палестины

Так, Стритинг во вторник заявил в палате общин, что надеется на признание, «пока еще существует государство Палестина, которое можно признать». На следующий день мэр Лондона Садик Кхан присоединился к призывам немедленно признать палестинскую государственность, призвав правительство «сделать гораздо больше для давления на Израиль».