«Пощечина»: Макрон пообещал объявить в сентябре признание независимости одного государства

В то время как Франция была бы самой значительной европейской державой, признавшей бы палестинское государство, другие намекнули, что могли бы сделать то же самое. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что в пятницу он проведет телефонный разговор с коллегами в Германии и Франции об усилиях по прекращению боевых действий, добавив, что прекращение огня «поставит нас на путь признания палестинского государства».