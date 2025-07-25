«Пощечина»: Макрон пообещал объявить в сентябре признание независимости одного государства

Франция признает палестинское государство в сентябре на Генеральной ассамблее ООН, заявил Эммануэль Макрон. Президент Франции объявил о своем решении в четверг вечером, выразив надежду, что оно принесет мир в регион.
Макрон опубликовал письмо, направленное президенту Палестинской автономии Махмуду Аббасу, в котором подтверждается намерение Франции стать первой крупной западной державой, признавшей палестинское государство, пишет The Guardian.
«Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина, — сказал Макрон. — Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре следующего года».
Макрон заявил, что «первоочередной задачей на сегодняшний день является прекращение войны в Газе и спасение гражданского населения».
«Мы должны, наконец, построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и позволить ему, согласившись на свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести свой вклад в обеспечение безопасности всех на Ближнем Востоке», — написал глава Елисейского дворца в социальных сетях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Франции «поощряет террор» и «рискует создать еще одного иранского прокси, каким стала Газа», который станет «стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для того, чтобы жить в мире рядом с ним».
«Давайте внесем ясность: палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем; они стремятся к созданию государства вместо Израиля», — добавил Нетаньяху.
Госсекретарь США Марко Рубио гневно отреагировал на заявление Макрона, назвав его «безрассудным решением», которое стало «пощечиной» жертвам нападения ХАМАСА 7 октября. В июньской дипломатической телеграмме США заявили, что выступают против любых шагов, которые приведут к одностороннему признанию палестинского государства, напоминает The Guardian.
Макрон в течение нескольких месяцев склонялся к признанию палестинского государства в рамках попытки сохранить идею сосуществования двух государств, несмотря на давление с его стороны не делать этого.
Французские официальные лица первоначально обдумывали этот шаг в преддверии конференции ООН, которую Франция и Саудовская Аравия планировали совместно провести в июне, чтобы наметить параметры пути к созданию палестинского государства при одновременном обеспечении безопасности Израиля. Конференция была отложена под давлением США после начала 12-дневной израильско-иранской войны, во время которой было закрыто региональное воздушное пространство, что затруднило участие представителей некоторых арабских государств.
В последние недели французские официальные лица заявляли, что Макрон по-прежнему полон решимости признать палестинское государство и что он сам определит время для этого. Франция взвешивала, когда сделать заявление, чтобы попытаться обеспечить его позитивный эффект и придать импульс ближневосточному кризису.
Решение сделать заявление перед конференцией, которая состоится на следующей неделе, было принято с целью предоставить французской команде в ООН основу для работы с другими странами, которые также рассматривают возможность признания палестинского государства или все еще испытывают опасения по поводу этого, подчеркивает The Guardian.
Дипломаты говорят, что Макрон столкнулся с сопротивлением со стороны таких союзников, как Великобритания и Канада, в связи с его стремлением к признанию палестинского государства. На следующей неделе в Нью-Йорк прибудут около 40 министров иностранных дел.
Поблагодарив Францию, вице-президент Палестинской автономии Хусейн аль-Шейх заявил в пятницу, что решение Макрона отражает «приверженность Франции международному праву и ее поддержку прав палестинского народа на самоопределение и создание нашего независимого государства».
ХАМАС приветствовал обещание Макрона как «позитивный шаг в правильном направлении к восстановлению справедливости по отношению к нашему угнетенному палестинскому народу и поддержке его законного права на самоопределение».
В то время как Франция была бы самой значительной европейской державой, признавшей бы палестинское государство, другие намекнули, что могли бы сделать то же самое. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что в пятницу он проведет телефонный разговор с коллегами в Германии и Франции об усилиях по прекращению боевых действий, добавив, что прекращение огня «поставит нас на путь признания палестинского государства».
Норвегия, Испания, Ирландия и Словения объявили о признании в 2024 году, когда военная кампания Израиля в Газе продолжалась, напоминает The Guardian.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, чья страна уже признает государственность Палестины, приветствовал заявление Макрона. Саудовская Аравия назвала это заявление «историческим»: «Королевство приветствует это историческое решение, которое подтверждает консенсус международного сообщества в отношении права палестинского народа на самоопределение и создание независимого государства».
Глава главного агентства ООН, обслуживающего палестинцев, заявил в четверг, что его сотрудники на передовой теряют сознание от голода, поскольку число людей, умирающих от голода в Газе, продолжает расти, а надежды на прекращение огня угасают по мере провала переговоров.