Генпрокуратура Молдовы направила властям Греции запрос на экстрадицию Плахотнюка

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Республики Молдова сообщила, что передала по официальным каналам в компетентные органы Греческой Республики требование о выдаче Владимира Плахотнюка, недавно задержанного на территории этой страны Интерполом на основании объявления о международном розыске.
Представленные документы включают все необходимые материалы в обоснование запроса, в соответствии с положениями Европейской конвенции о выдаче 1957 года (Парижской конвенции) и действующими нормами уголовного судопроизводства.
«Прокуратура выражает уверенность, что, основываясь на обязательствах, принятых в рамках международного судебного сотрудничества, власти Греции исполнят поданное требование с целью привлечения данного лица к ответственности», — также отмечается в релизе.
Экс-глава Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.