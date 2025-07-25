Жертвами ударов между Таиландом и Камбоджей стали не менее 16 человек

«Несмотря на призывы из региона и за его пределами к немедленному прекращению огня в связи с эскалацией пограничного конфликта, в результате ударов погибло по меньшей мере 16 человек», — говорится в сообщении.
Тем временем, камбоджийская Khmer Times пишет о погибшем настоятеле буддийского храма. По данным издания, он стал жертвой авиаудара, нанесённого тайской стороной по провинции Оддармеантьей. Ещё пятеро мирных жителей пострадали. Основной удар пришёлся на сельский округ Трапаинг Прасат, недалеко от одной из спорных зон.
Официальные власти двух стран пока не делали совместных заявлений. Обстановка в приграничных районах остаётся напряжённой.
Напомним, что вооружённое столкновение на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошло утром 24 июля. Взаимные обвинения в начале обстрелов летят с обеих сторон. Командование сухопутных войск Таиланда объявило, что их авиация ответила на атаку реактивными системами залпового огня. Позднее Бангкок объявил начало военной операции «Война за землю». В свете сложившейся обстановки, российским туристам было рекомендовано избегать поездок в приграничные области.