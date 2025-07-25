Назначен новый куратор силовиков в полпредстве президента в УрФО

Департамент уральского полпредства по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности возглавил Александр Щибрик. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.
Приказ подписан в соответствии с распоряжением полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Александр Щибрик сам является выходцем из силовых структур.
С 2005 года он работал в должности помощника прокурора Свердловской области по надзору за деятельностью органов безопасности. С 2008 год Александр Щибрик перешел в должность территориального прокурора. В аппарате уральского полпредства он работает с 2018 года.